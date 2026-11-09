В Киеве изменяют схему движения между берегами: как будут работать мосты Патона, Северный и Южный

Новые схемы призваны разгрузить мосты и улучшить потоки транспорта в столице.

Как меняется движение по киевским мостам

Правоохранители вводят новые правила проезда для каждого из основных мостовых переходов:

Мост Патона: полиция организует реверсивное движение. В утренние часы (с 07:00 до 10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении Правого берега. Вечером (с 16:00 до 20:00) три полосы будут двигаться в направлении Левого берега.

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Северный мост: на подъездах к нему патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время движение общественного транспорта с Левого берега на Правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с Правого берега на Левый будет возобновлено.

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Южный мост: грузовой транспорт, двигающийся с Левого берега на Правый, будет направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта дополнительные ограничения не вводятся.

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Регулирование движения и призывы к водителям

В МВД добавили, что подробные схемы движения в ближайшее время обнародуют Патрульная полиция Украины. Водителей призывают соблюдать ограничения и планировать свои маршруты раньше времени.

Кроме того, правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог и рассчитывают на сотрудничество с Киевскими городскими властями по реорганизации движения.