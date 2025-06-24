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В Киеве изменили движение на двух улицах до конца недели: где могут возникать пробки

Некоторые улицы в Киеве водителям лучше объезжать из-за вероятных пробок (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничивают движение транспорта по двум улицам. Водителям, которые спешат, стоит обратить на эти изменения особое внимание - чтобы не попасть случайно в пробку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какие улицы Киева лучше объезжать и как долго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что со вторника, 24 июня, движение транспорта частично ограничивают:

  • по улице Межигорской;

Ул. Межигорская в Киеве (карта: google.com/maps)

  • по улице Новоконстантиновской.

Ул. Новоконстантиновская в Киеве (карта: google.com/maps)

Сообщается, что такие изменения для водителей и пассажиров введены до пятницы, 27 июня.

"Дорожники КП ДЭУ Подольского района будут проводить текущий ремонт асфальтобетонного покрытия", - объяснили гражданам в КГГА.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в "Киевавтодоре".

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Читайте также, когда в Киеве начали ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта и в чем причина.

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