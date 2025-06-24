В Киеве изменили движение на двух улицах до конца недели: где могут возникать пробки

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

Читайте также, когда в Киеве начали ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта и в чем причина.

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