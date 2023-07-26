В Киеве изменили работу метро из-за тревоги

В Киеве во время воздушной тревоги ограничили движение метро. Ряд станций работает в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Обновлено. Столичное метро возобновило полноценную работу.

По словам администрации, движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", зеленой - от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая"

В то же время станции "Арсенальная", "Крещатик" и "Выдубичи" работают в режиме укрытия.

"Об изменениях в работе метрополитена также информируют на станциях. Напомним, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам", - добавили в КГГА.

Напомним, сегодня, 26 июля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с запуском российских ракет.

Стоит также отметить, что сегодня кафиры уже пытались атаковать Украину с помощью двух ракет "Калибр", но их сбили наши защитники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.