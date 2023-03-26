В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта

Отметим, что с 26 марта комендантский час в столице будет длиться с 00:00 до 05:00. Учитывая это, работу транспорта продлят на один час:

наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;

метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;

фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве также увеличат часы продажи алкогольных напитков.

РБК-Украина также сообщало, что киевляне могут приобрести билет на городскую кольцевую электричку через "Киев Цифровой".

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