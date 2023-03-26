RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта

Фото: в Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метрополитена. Транспорт будет работать дольше из-за сокращения продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отметим, что с 26 марта комендантский час в столице будет длиться с 00:00 до 05:00. Учитывая это, работу транспорта продлят на один час:

  • наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
  • метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
  • фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве также увеличат часы продажи алкогольных напитков.

РБК-Украина также сообщало, что киевляне могут приобрести билет на городскую кольцевую электричку через "Киев Цифровой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевметроКомендантский час