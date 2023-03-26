В Киеве изменили график работы метро и наземного транспорта

В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метрополитена. Транспорт будет работать дольше из-за сокращения продолжительности комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отметим, что с 26 марта комендантский час в столице будет длиться с 00:00 до 05:00. Учитывая это, работу транспорта продлят на один час:
Напомним, в Киеве также увеличат часы продажи алкогольных напитков.
РБК-Украина также сообщало, что киевляне могут приобрести билет на городскую кольцевую электричку через "Киев Цифровой".
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