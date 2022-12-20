В Киеве со светом меньше половины потребителей. В "Укрэнерго" рассказали, когда улучшится ситуация

Ожидается, что энергетикам уже сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, а вместе с этим и уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

В общем, на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.

Вчерашние ночные обстрелы дронами объектов магистральных сетей в центральном регионе и артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

Отметим, что в Киеве продолжают действовать аварийные отключения света.

Между тем из-за проблем со светом почти 150 столичных домов в Киеве могут остаться без тепла.

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