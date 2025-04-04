В Киеве завтра перекроют движение по одному из проспектов: что изменится для водителей (карта)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

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