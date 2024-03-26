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В Киеве завершают отопительный сезон: названа дата

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве планируют завершить отопительный сезон уже в четверг, 28 марта.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Отопительный сезон в столице планируем завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики. Поэтому, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий", - заявил он. 

Кличко напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе.

"Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим, необходимо несколько дней. Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города - сэкономить на оплате за отопление", - отметил он. 

Кроме того, мэр добавил, что отключение отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

"Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения", - отметил он. 

Досрочное завершение отопительного сезона

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится раньше.

Напомним, стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине - 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

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Отопительный сезонКиевВиталий Кличко