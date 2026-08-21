В Киеве утвердили структуру нового учебного года: когда будут каникулы

В Киеве определили рекомендованную структуру 2026-2027 учебного года для школ, гимназий и лицеев. Дети начнут обучение 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента образования и науки КГГА.

Главное: Продолжительность семестров: Учеба начнется 1 сентября. Первый семестр продлится до 23 декабря 2026, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Учеба начнется 1 сентября. Первый семестр продлится до 23 декабря 2026, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года. Расписание каникул: Осенние каникулы запланированы на 26 октября - 1 ноября, зимние - 24 декабря - 10 января, весенние - 22-28 марта. Для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых с 15 по 21 февраля.

Осенние каникулы запланированы на 26 октября - 1 ноября, зимние - 24 декабря - 10 января, весенние - 22-28 марта. Для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых с 15 по 21 февраля. Занятия в июне: С 31 мая по 30 июня школы смогут проводить консультации, индивидуальные занятия и работу "знанных кружков" для преодоления образовательных потерь.

С 31 мая по 30 июня школы смогут проводить консультации, индивидуальные занятия и работу "знанных кружков" для преодоления образовательных потерь. Безопасность и гибкость: Формат (очный или дистанционный) и сама структура учебного года могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью. Для детей за границей будет действовать украиноведческий компонент.

Большинство столичных школ работают по семестровой системе. Поэтому рекомендуется провести первый семестр с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Когда будут каникулы

Школам рекомендуют установить следующие даты каникул:

осенние - 26 октября - 1 ноября;

- 26 октября - 1 ноября; зимние - 24 декабря - 10 января;

- 24 декабря - 10 января; весенние - 22-28 марта.

Для первоклассников предусмотрены еще одни, дополнительные каникулы - с 15 по 21 февраля.

28 мая в школах рекомендуют провести "Последний звонок". После этого учебный год для школ не обязательно завершится сразу.

Что будет после "Последнего звонка"

С 31 мая по 30 июня школы смогут проводить занятия и другие мероприятия, направленные прежде всего на преодоление образовательных потерь.

Это могут быть дополнительные и компенсаторные занятия, индивидуальные и групповые консультации, обучающие экскурсии, проектная деятельность и работа "образовательных кружков".

В КГГА объясняют, что такие кружки должны помочь школьникам наверстать пропущенное, углубить знания и развивать исследовательские навыки.

В то же время, окончательный формат обучения будет зависеть от ситуации с безопасностью. Структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации.

Отдельное внимание в новом учебном году планируется уделять детям, которые из-за полномасштабной войны находятся за пределами Украины. Для них в столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, который должен помочь сохранять связь с украинским языком, культурой и историей.

Также в КГГА рекомендуют школам уделять внимание психологической поддержке и ментальному здоровью педагогов.