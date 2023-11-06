В Киеве задержан водитель маршрутки, продававший наркотики прямо на остановке

Так, полицейские Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о том, что водитель фирмы межобластных пассажирских перевозок занимается сбытом наркотических веществ.

"Водитель, работавший водителем маршрутки сообщением "Малин - Киев", перевозил наркотическое средство в столицу автобусом из города Малин Житомирской области и занимался его продажей на остановке общественного транспорта", - рассказали в прокуратуре.

Как добавили в полиции в Киеве, в результате обыска по месту жительства 37-летнего мужчины следователи обнаружили и изъяли очередную партию "товара", подготовленную к сбыту. В общей сложности, у нарушителя изъято 100 граммов наркотического вещества.

Маршрутчику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее правоохранители задержали двух мужчин, которые организовали в Киевской области нарколабораторию. Ее оборот составлял несколько миллионов гривен ежемесячно.