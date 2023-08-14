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В Киеве задержали женщину, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен

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Киев, Понедельник 14 августа 2023 11:51
В Киеве задержали женщину, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен Фото: в Киеве задержали женщину, которая обманула родных военнопленного почти на 150 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве разоблачили женщину, которая путем обмана завладела денежными средствами родственников военнопленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, уроженка Черниговской области, которая якобы занимается обменом военнопленных, предложила женщине за вознаграждение помочь установить местонахождение военнопленного мужчины. Она представилась сотрудницей Министерства обороны Украины.

Также она пообещала свое содействие во внесении его в списки военнопленных для обмена в самое короткое время.

Потерпевшая в течение мая-июня 2023 шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого она перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

В ходе следствия выяснилось, что женщина ранее привлекалась к ответственности за кражу. Она приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Днепропетровской области полицейские разоблачили группу злоумышленников из четырех человек. Мошенники обманули более 100 человек, которые собирали средства на помощь ВСУ.

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