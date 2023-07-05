В Днепропетровской области мошенники обманули более 100 человек, которые собирали средства на ВСУ

В Днепропетровской области полицейские разоблачили группу злоумышленников из четырех человек. Мошенники обманули более 100 человек, которые собирали средства на помощь ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как выяснили правоохранители, в социальных сетях злоумышленники искали объявление о сборе денег на помощь ВСУ и лечении раненых бойцов. Фигуранты представлялись работниками платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

Под видом конвертации злотых в гривны, правонарушители получали персональные и банковские данные граждан, после чего присваивали деньги со счетов. Общая сумма нанесенного ущерба предварительно составляет более двух миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Мошеннические схемы в Украине

В последнее время мошенники снова активизировались в Украине. В частности, ранее стало известно о мошенниках, которые представлялись волонтерами известных благотворительных фондов и воровали деньги военных ВСУ. В частности, аферисты связывались с военными, нуждающимися в авто или другой технике, обещали привезти их, но только после того, как бойцы добавят собственные средства.

Также ранее в Украине разоблачили мошенников, которые обманывали семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен.

Так, злоумышленники звонили по телефону родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали "вернуть" бойцов из плена за денежное вознаграждение.