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В Киеве задержан владелец ломбардов, финансировавший так называемую "ДНР"

Фото: ДБР задержал мужчину, который финансировал так называемую "ДНР" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, подозреваемый в финансировании так называемой "ДНР" - он перечислил псевдореспублике более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственное бюро расследований и Киевскую городскую прокуратуру.

Следствие установило, что в 2014 году мужчина переехал в Киев, а свой бизнес на временно оккупированных территориях перерегистрировал по российскому законодательству. Также он открыл счета в подконтрольном террористам банке, а корпоративные права на бизнес передал своей матери – гражданке РФ.

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила в бюджет террористической организации налоги и сборы на сумму более 10 миллионов гривен. Правоохранители устанавливают всех участников противоправной схемы.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Также сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Херсонского следственного изолятора, которые сотрудничали с россиянами. Теперь им грозит пожизненное заключение.

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