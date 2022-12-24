В Киеве задержан владелец ломбардов, финансировавший так называемую "ДНР"

Следствие установило, что в 2014 году мужчина переехал в Киев, а свой бизнес на временно оккупированных территориях перерегистрировал по российскому законодательству. Также он открыл счета в подконтрольном террористам банке, а корпоративные права на бизнес передал своей матери – гражданке РФ.

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила в бюджет террористической организации налоги и сборы на сумму более 10 миллионов гривен. Правоохранители устанавливают всех участников противоправной схемы.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.