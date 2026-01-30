ua en ru
В Киеве затопило офис Института массовой информации: что случилось и какие последствия

Пятница 30 января 2026 19:53
В Киеве затопило офис Института массовой информации: что случилось и какие последствия Фото: В Киеве затопило офис Института массовой информации (imi.org.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве из-за прорыва труб после включения отопления затопило офис Института массовой информации (ИМИ). В результате аварии повреждены офисная техника, электропроводка, а также защитное снаряжение и энергетическое оборудование.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление ИМИ.

В ИМИ отмечают, что повреждено имущество, которое организация предоставляет журналистам. Офис пока непригоден для работы, выдача оборудования приостановлена.

Что случилось в помещении ИМИ

По словам директора организации Оксаны Романюк, авария произошла после включения отопления, которое долгое время отсутствовало в результате российских обстрелов. Из-за резкого перепада температур домовые трубы не выдержали, их прорвало. Вода текла с потолка, а на полу образовался слой воды около одного сантиметра.

В частности, затопило помещение, где хранилось снаряжение для медийщиков - бронежилеты, шлемы, аптечки и зарядные станции. Вода попала также на офисную технику и другое оборудование.

"Затопление повредило электропроводку, офис пока непригоден для работы и требует как минимум ремонта электросети. Мы уточняем масштаб ущерба и последствия для оборудования и безопасности помещения", - отметила Романюк.

По ее словам, инцидент является еще одним практическим измерением войны, которое бьет по инфраструктуре и условиям работы медиа.

Из-за затопления пострадали "Репортеры без границ"

Из-за затопления также пострадало помещение, где размещался Центр свободы прессы организации "Репортеры без границ". Региональный менеджер RSF по вопросам Украины Полин Мофре заявила, что энергетическая ситуация в Киеве достигла критического уровня, а медиа вынуждены работать в условиях перебоев со светом, поврежденной инфраструктуры и сильных морозов.

"Центр свободы прессы RSF тоже пострадал. Из-за повреждения произошло протекание воды, и помещение временно непригодно для работы. RSF поддерживает ИМИ, который продолжает работать несмотря на эти сложные условия, и отдает должное стойкости украинских журналистов, которые, несмотря на особенно сложный контекст, решительно выполняют свою миссию - информировать общество", - отметила Мофре.

В ИМИ сообщили, что организация продолжает поддерживать украинских журналистов и, вероятно, в ближайшее время будет искать новое помещение. С 2014 года Институт массовой информации более 12 тысяч раз предоставлял медийщикам критически важное снаряжение, а в 2025 году обеспечил журналистов оборудованием более 700 раз.

РБК-Украина ранее разобралось, какая ситуация в конце января на Троещине, где после ударов РФ по энергетическим объектам весь район остался без отопления.

Мы показали, как люди выживают в холодных квартирах, греются в пунктах обогрева ГСЧС, заряжают телефоны и получают горячую еду. Также рассказывали о рисках ухудшения ситуации из-за морозов и о том, что большинство жителей не планируют выезжать из Киева, несмотря на сложные условия.

