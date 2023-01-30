В Киеве запустят еще два трамвайных маршрута: где и когда

Фото: в Киеве запустят еще два трамвайных маршрута (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве продолжают возобновлять движение электротранспорта. Со вторника, 31 января, трамваи запустят еще на двух маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.