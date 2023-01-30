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В Киеве запустят еще два трамвайных маршрута: где и когда

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Киев, Понедельник 30 января 2023 14:14
В Киеве запустят еще два трамвайных маршрута: где и когда Фото: в Киеве запустят еще два трамвайных маршрута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве продолжают возобновлять движение электротранспорта. Со вторника, 31 января, трамваи запустят еще на двух маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников, продолжаем постепенно восстанавливать движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с завтрашнего дня трамваи выйдут еще на два маршрута - на жилом массиве Троещина.

Движение возобновят трамваи:

  • №5 - ул. Сержа Лифаря - станция Троещина-2;
  • №28 - ул. Милославская - станция метро «Лесная.

Отмечается, что временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.

Напомним, с 12 января в Киеве возобновили движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.

Как известно, с 23 декабря из-за дефицита электроэнергии вместо трамваев и троллейбусов на всех маршрутах Киева курсировали автобусы.

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КГГА Киев
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