В Киеве ввели карантин из-за амброзии: как защититься

Карантин распространяется на всю территорию столицы и предусматривает комплекс специальных мероприятий по уничтожению костров амброзии и дальнейшему распространению. В частности, речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении - скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;

использование химических средств борьбы

В то же время, при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.

На портале Киеве отметили, что еще до объявления карантина, в начале августа этого года, Киев начал внедрять комплекс мер по ликвидации очагов амброзии.

В частности, накануне цветения этого растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофита. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильным, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.

Чем опасна амброзия

Амброзия полинолиста - однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветки, образующие соцветия-колоски.

Амброзия размножается семенами, способными сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.п.).

Пыльца амброзии, попадая в глаза, нос, бронхи вызывает слезотечение, ухудшает зрение, приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей, приступам бронхиальной астмы, повышает температуру тела.

Как предотвратить контакт с пыльцой: