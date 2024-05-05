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В Киеве заработал современный спортзал для ветеранов и военных: чем он особенный

Фото: в Киеве заработал спортзал для ветеранов (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В столице открыли современный спортзал с реабилитационными тренажерами для военнослужащих и ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В рамках пространства "Киев Милитари Хаб" открыли современный спортзал с реабилитационными тренажерами для военнослужащих и ветеранов. Здесь они могут заниматься физическими упражнениями.

Чем данный спортзал особенный

По данным министерства, комплекс оснащен современными реабилитационными тренажерами, которые используются для военных тренировок с ампутациями конечностей и лиц, пользующихся креслом колесным.

В спортзале есть возможность заниматься самостоятельно или с реабилитологом. Кроме того, в спортзале предусмотрены бесплатные занятия со специалистом.

Договориться о занятиях можно по предварительной записи по номеру: 0800-300-633.

 

Напомним, ранее мы писали, что ДТЭК положил начало для ветеранов, возвращающихся к работе на предприятия, программу медицинского страхования "Ветеран+".

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