В Киеве заработал современный спортзал для ветеранов и военных: чем он особенный

В рамках пространства "Киев Милитари Хаб" открыли современный спортзал с реабилитационными тренажерами для военнослужащих и ветеранов. Здесь они могут заниматься физическими упражнениями.

Чем данный спортзал особенный

По данным министерства, комплекс оснащен современными реабилитационными тренажерами, которые используются для военных тренировок с ампутациями конечностей и лиц, пользующихся креслом колесным.

В спортзале есть возможность заниматься самостоятельно или с реабилитологом. Кроме того, в спортзале предусмотрены бесплатные занятия со специалистом.

Договориться о занятиях можно по предварительной записи по номеру: 0800-300-633.