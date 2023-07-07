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В Киеве заработал единый номер для вызова всех экстренных служб

Фото: в Киеве заработал единый номер для вызова всех экстренных служб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве начала полноценно работать служба 112. Ее услугами жители столицы могут воспользоваться в случае любой чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

"МВД полноценно внедрило службу 112 в Киеве - единый номер для всех чрезвычайных ситуаций. Коммуникационный центр 112 уже обрабатывает входящую информацию и покрывает столицу", - написал министр.

Он отметил, что к операторам службы поступают звонки от граждан, а после запросы перенаправляют к необходимым подразделениям в зависимости от конкретной ситуации.

В службе 112 также работают операторы, которые владеют языком жестов. Они могут общаться при помощи видеосвязи - для этого необходимо отправить SMS-сообщение на номер 112 и ожидать соединения.

Клименко подчеркнул, что сейчас службу планируют запустить во всех городах-миллионниках, а потом - по всей территории государства.

Напомним, закон о создании службе 112 в Украине приняли еще осенью прошлого года.

В частности, согласно документу, служба 112 получить доступ к информации о местонахождении абонента.

С деталями закона можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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