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В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: в каких районах ситуация хуже всего

Фото: В Киеве фиксируют ухудшение состояния воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на утро среды, 12 февраля, в Киеве фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы не рекомендуют проветривать помещения и советуют не находиться долго на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве отличается в зависимости от локации: на правом берегу он средний, а на левом - высокий. Радиационный фон во всем городе остается в пределах нормы

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных веществ (пыли), что, вероятно, вызвано маловетреной погодой и высоким атмосферным давлением, которые препятствуют рассеиванию примесей.

Показатели качества воздуха

Правый берег:

  • на проспекте Европейского Союза общий индекс качества воздуха - 37 (низкий уровень загрязненности);
  • на ул. Щусева - 47 (низкий уровень загрязненности);
  • на ул. Туровской - 73 (средний уровень загрязненности);
  • на проспекте Берестейском - 49 (низкий уровень загрязненности);
  • на ул. Китаевской - 56 (средний уровень загрязненности).

Левый берег:

  • на ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха - 84 (высокий уровень загрязненности);
  • на ул. Архитектора Вербицкого - 77 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон во всех районах столицы остается в пределах допустимых норм.

Рекомендации для населения

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:

  • закрывать окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • включить очиститель воздуха, если он есть.

Киевлянам советуют внимательно следить за обновлениями по качеству воздуха и придерживаться рекомендаций для сохранения здоровья.

Ранее РБК-Украина писало, что УкрГМЦ сообщил, что сервис Ventusky демонстрирует некорректные данные о загрязнении воздуха над Украиной. Это связано с использованием устаревших глобальных баз данных, которые не обновлялись более 11 лет из-за войны. Приложение отражает несуществующие выбросы, поскольку все еще учитывает предприятия, которые остановились или были разрушены. В гидрометцентре отметили, что подобные сервисы базируются на численных моделях и не дают мгновенно актуальной информации.

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