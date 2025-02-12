В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: в каких районах ситуация хуже всего

По состоянию на утро среды, 12 февраля, в Киеве фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы не рекомендуют проветривать помещения и советуют не находиться долго на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве отличается в зависимости от локации: на правом берегу он средний, а на левом - высокий. Радиационный фон во всем городе остается в пределах нормы
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных веществ (пыли), что, вероятно, вызвано маловетреной погодой и высоким атмосферным давлением, которые препятствуют рассеиванию примесей.
Правый берег:
Левый берег:
Радиационный фон во всех районах столицы остается в пределах допустимых норм.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:
Киевлянам советуют внимательно следить за обновлениями по качеству воздуха и придерживаться рекомендаций для сохранения здоровья.
Ранее РБК-Украина писало, что УкрГМЦ сообщил, что сервис Ventusky демонстрирует некорректные данные о загрязнении воздуха над Украиной. Это связано с использованием устаревших глобальных баз данных, которые не обновлялись более 11 лет из-за войны. Приложение отражает несуществующие выбросы, поскольку все еще учитывает предприятия, которые остановились или были разрушены. В гидрометцентре отметили, что подобные сервисы базируются на численных моделях и не дают мгновенно актуальной информации.
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