В Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда: о чем речь

На прошлой неделе специалисты фиксировали ряд температурных рекордов в разных областях Украины. Между тем в Киеве в один из дней было зафиксировано сразу два рекорда температуры воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
Эксперты геофизической обсерватории рассказали, что согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ", два рекорда температуры воздуха в столице было установлено в течение 14 марта 2025 года.
Первый из них заключается в том, что минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9°C (что на 3,3°C выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года).
Второй рекорд - среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°C. Это превысило:
Уточняется, что такие показатели соответствуют погоде 26 апреля.
В завершение в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в целом за первую половину марта в Киеве было установлено 15 температурных рекордов.
Стоит отметить, что на сегодня, 17 марта, в городе Киеве и в Киевской области прогнозировали облачную погоду с прояснениями. Днем - местами вероятен небольшой мокрый снег.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области днем местами могут быть порывы до 15-20 м/с.
Дневная температура воздуха при этом ожидается такой:
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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