В Киеве зафиксировано падение обломков дрона: что известно

Российские обстрелы

Напомним, что этой ночью в Киеве гремели взрывы на фоне российской атаки дронов. В столице работали силы ПВО. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что фиксировали много вражеских беспилотников.

Кроме того, враг пытался атаковать Киевскую область. В результате атаки в Обуховском районе погибла женщина. Также были ранены: мужчина которому 61 год, женщина 59 лет и ребенок 4 лет.

В Киевской ОВА уточнили, что в результате атаки был частично разрушен частный дом, а в многоэтажном жилом доме повреждены она.

"В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода", - добавил глава Киевской ОВА

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