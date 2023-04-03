В Киеве появится новая система экстренной связи, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга и обсудил дальнейшую помощь Киеву. Речь шла об обеспечении Киева автономными системами связи для экстренных случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.
"Сегодня встретился с первым мэром Свободного и Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером. Поблагодарил за поддержку и помощь Гамбурга украинской столице. И договорился о дальнейшем сотрудничестве. Обсудили с господином Ченчером помощь немецких партнеров в обеспечении Киева системами связи для экстренных случаев (в случае отключений света). Они необходимы сегодня, в частности, для станций скорой помощи, спасателей, коммунальных служб", - сообщил Кличко.
Также, по его словам, обсуждался вопрос обеспечения Киева новейшим оборудованием системы оповещения.
"Очень важен для нашего города вопрос безопасности его жителей. Киев нуждается в оборудовании для новейшей системы оповещения, которую мы уже начали устанавливать. Речь идет о системе для объявления воздушной тревоги. Чтобы развить эту систему, нам необходимо больше приборов, которые работают автономно, когда нет света. Примером системы, которую Киев устанавливает сейчас, является, в частности, немецкая. Мэр Гамбурга заверил в дальнейшей помощи Киеву - как в нынешних острейших потребностях, так и в будущем восстановлении столицы Украины", - отметил Кличко.
Кроме того, Гамбург предоставил Киеву в качестве помощи три городских автобуса, которые уже направляются в Киев.
Виталий Кличко призвал немецких партнеров и дальше поддерживать Украину к победе.
"Также мы с Владимиром пообщались с немецкими СМИ и призывали и немецкие власти, и немецкое общество к дальнейшей поддержке Украины и предоставлению всей необходимой помощи для нашей победы и установления мира в Европе", - сообщил Виталий Кличко.
Как сообщалось, Киев и Гамбург подписали "Соглашение ради солидарности и будущего" 24 апреля 2022 года. Договорились о стратегическом партнерстве и поддержке в кризисные времена.
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