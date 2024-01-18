В Киеве появилась улица в честь Монастырского

Соответствующее решение было принято депутатами Киевского городского совета как раз в годовщину трагедии.

"Сегодня, в годовщину трагедии в Броварах, депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе. Теперь она будет называться в честь Дениса Монастырского", - говорится в сообщении.

Расположение на карте улицы Сурикова в Киеве, переименованной в честь Монастырского (фото: скрин google.com/maps)

Также отмечается, что до этого данную инициативу по переименованию поддержали жители столицы на голосовании.

Трагедия в Броварах

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах Киевской области на детский сад упал вертолет Super Puma. На его борту находилось руководство МВД в количестве 9 человек, включая министра Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина. Погибли все, кто был в вертолете, включая пилотов.

По итогам следствия Государственного бюро расследований (ГБР), кроме руководства МВД и их сопровождающих в авиакатастрофе, погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад.

Также получил травмы разной степени тяжести 31 человек, среди которых 13 детей.

В конце ноября прошлого года сотрудники ДБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января в Броварах, когда погиб Монастырский и руководство МВД.