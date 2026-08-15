В Киеве зимой заработает социальный патруль: в чем его задача

В Киеве в зимний период традиционно будет работать социальный патруль для людей без постоянного жилья и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мобильная бригада будет ежедневно оказывать помощь и бесплатно раздавать горячие обеды в трех локациях столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова Виталий Кличко. Социальное патрулирование столицы действует с 2006 года. Традиционно работа мобильной бригады продолжается с 1 декабря по 1 апреля.
Мобильная бригада будет работать каждый день, в частности, в выходные и праздничные дни. В ее состав входят социальный работник, водитель и повар. Патруль будет не только обеспечивать людей горячим питанием, но и информировать о доступных социальных услугах и возможности получить помощь в специализированных учреждениях.
Каждый день социальный патруль будет доставлять 200 порций горячих обедов. Их будут бесплатно выдавать по следующему графику:
пригородный вокзал "Дарница", ул. Привокзальная, 1 – с 11:00 до 11:40;
железнодорожная станция "Киев-Волынский" – с 13:10 до 13:30;
центральный ж/д вокзал, ул. Вокзальная, 7 – с 13:50 до 14:50.
Помощь социального патруля предназначена для людей без постоянного места жительства, временно оставшихся без жилья, а также людей, оказавшихся в кризисных жизненных обстоятельствах.
В то же время, социальное патрулирование является лишь одним из направлений помощи. В Киеве работает сеть учреждений, где люди без жилья могут получить временное место для ночлега, питания, средств личной гигиены и возможность принять душ.
Специалисты структурных подразделений Дома социальной заботы также помогают с трудоустройством, восстановлением документов, регистрацией места жительства или пребывания и получением необходимых социальных услуг.
Если вы знаете человека, который может нуждаться в такой поддержке, можно обратиться в Дом социальной заботы по телефону: (044) 497-41-81.
В Киеве также продолжается верификация и актуализация информации о людях, которые могут потребовать временного перемещения или дополнительной поддержки в случае чрезвычайной ситуации зимой.
Столица может оказаться в сложном положении зимой из-за потенциальных поражений оккупантами объектов энергоинфраструктуры Киева. Сейчас столица Украины опережает регионы в подготовке к зиме.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что столица уже на 50 и более процентов проделала работы, предусмотренные планом устойчивости. В частности, восстановлены энергоблоки на 350 МВт, создан 1 Гигаватт дополнительной тепловой генерации.