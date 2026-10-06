ua en ru
Вт, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве вводят спецграфик на "зеленой" ветке метро в час пик

11:55 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
В Киеве вводят спецграфик на "зеленой" ветке метро в час пик Фото: В Киеве на "зеленой" линии метро введен специальный график (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве на "зеленой" линии метро введен временный специальный график движения в часы пик. Новый режим связан с техническими ограничениями на Южном мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

График движения в час пик

Изменения действуют в период наибольшего пассажиропотока:

  • утренние часы пик: ориентировочно с 7:30 до 10:00;
  • вечерние часы пик: с 16:00 до 20:00.

В настоящее время поезда двигаются по специальному графику с диспетчерским регулированием.

Почему ввели ограничения

Изменения обусловлены ограничениями на Южном мосту, где из соображений безопасности одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому составы поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме в соответствии со стандартными графиками. Жителей и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Читайте также: "Красную" и "зеленую" ветки метро в Киеве соединят автобусами

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине
Новости
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Извинений Киева недостаточно: Сеул готовит новые шаги против Украины из-за скандала с пленными
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья