RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве вводят ограничение движения грузовиков из-за жары

Фото: в Киеве вводят ограничение движения грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С 5 июля на улично-дорожной сети Киева будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что при температуре воздуха более +28° с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети столицы будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

При этом ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Соблюдение ограничений будет контролировать управление патрульной полиции.

Тем временем водителей просят отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Ограничения в Киеве из-за жары

В столице временно прекратят продавать скоропортящиеся пищевые продукты на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках. Такие ограничения продлятся с 4 по 31 июля.

Добавим, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура ожидается в пределах от 20 до 25 градусов тепла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтомобильное движение