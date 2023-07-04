В Киеве вводят ограничение движения грузовиков из-за жары

Отмечается, что при температуре воздуха более +28° с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети столицы будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

При этом ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Соблюдение ограничений будет контролировать управление патрульной полиции.

Тем временем водителей просят отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Ограничения в Киеве из-за жары

В столице временно прекратят продавать скоропортящиеся пищевые продукты на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках. Такие ограничения продлятся с 4 по 31 июля.

Добавим, что в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура ожидается в пределах от 20 до 25 градусов тепла.

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