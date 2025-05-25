В Киеве третий раз за день раздается воздушная тревога: в чем причина

Сегодня в 17:14 в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги, через несколько минут после этого тревогу объявили также в Киевской и еще нескольких областях Украины. По состоянию на сейчас карта тревог выглядит так:

Заметим, что военные Воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - говорится в сообщении ВС.