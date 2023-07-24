RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве установлен новый погодный рекорд

Фото: в Киеве установлен рекорд количества дождей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений, 22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня - 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Например, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года. Кроме того, в марте в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году. А январь 2023 года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевПогода в Киеве