В Киеве установлен новый погодный рекорд

В Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

Так, по данным наблюдений, 22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня - 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Например, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года. Кроме того, в марте в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году. А январь 2023 года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.