В Киеве обнаружили 140 нарушителей комендантского часа на выходных

"В течение выходных, 24-26 марта, правоохранители провели масштабную отработку района с целью обеспечения публичной безопасности и правопорядка, профилактики административных нарушений среди граждан, а также предупреждении и раскрытии преступлений", - говорится в сообщении.

Полицейские с привлечением работников столичного главка, спецназовцев полка № 1 и № 2 и во взаимодействии с военными комиссариатами и добровольческими формированиями тергромад провели комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий.

Чтобы не допустить совершения административных и уголовных правонарушений, правоохранители в усиленном режиме патрулировали парки, скверы и другие места массового скопления граждан, проверяли ранее судимых и людей, которые находятся под арестом. К тому же сотрудники ювенальной превенции проверяли заведения на предмет продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции.

По результатам отработки было задокументировано около 200 админправонарушений, установлено 6 человек, которые находились в розыске. Полицейские раскрыли 29 преступлений и обнаружили 140 нарушителей комендантского часа.

Сотрудники криминальной полиции и следователи также провели ряд обысков по факту незаконного хранения и распространения наркотических веществ. Все запрещенные вещества были изъяты и отправлены на соответствующие экспертные исследования.

Отмечается, что подобные отработки будут продолжаться, поэтому украинцев призывают ответственно относиться к ограничениям, связанным с военным положением и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки на Борщаговке салют. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.