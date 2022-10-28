В Киеве разоблачили сотрудника СБУ на взятке в размере более 100 тысяч долларов: подробности

Согласно данным следствия, сотрудник СБУ обещал за 150 тысяч долларов закрыть уголовное производство по факту незаконной добычи полезных ископаемых. Своему "клиенту" он рассказывал о якобы знакомствах с чиновниками, которые помогут ему закрыть дело и вернуть изъятое имущество.

"После получения части денежных средств - 30 тысяч долларов США его задержали правоохранители. Ранее в ходе контроля за совершением преступления зафиксировано получение им 10 тысяч долларов США", - пишет пресс-служба ДБР.

Фото: в Киеве разоблачили сотрудника СБУ на взятке в размере более 100 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)