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В Киеве разоблачили сотрудника СБУ на взятке в размере более 100 тысяч долларов: подробности

Фото: в Киеве разоблачили сотрудника СБУ на взятке в размере более 100 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве работника Службы безопасности Украины разоблачили на большой взятке. Обещал "клиенту" закрыть уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, сотрудник СБУ обещал за 150 тысяч долларов закрыть уголовное производство по факту незаконной добычи полезных ископаемых. Своему "клиенту" он рассказывал о якобы знакомствах с чиновниками, которые помогут ему закрыть дело и вернуть изъятое имущество.

"После получения части денежных средств - 30 тысяч долларов США его задержали правоохранители. Ранее в ходе контроля за совершением преступления зафиксировано получение им 10 тысяч долларов США", - пишет пресс-служба ДБР.

Фото: в Киеве разоблачили сотрудника СБУ на взятке в размере более 100 тысяч долларов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Харькове задержали предателя, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности".

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