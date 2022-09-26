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В Киеве разоблачили сеть фейковых обменников

Фото: в Киеве разоблачили сеть фейковых обменников (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которая с помощью фейковых обменников обманула семерых киевлян на 122 тысячи евро и 282 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщники замаскировали арендованные помещения под пункты обмена валют в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.

Участниками группы являются двое жителей Запорожской области, житель Черкасской области, житель Киевской области и две местные жительницы.

Начальник столичной полиции Иван Выговский отметил, что группа действовала около года. Среди подельников был организатор, так называемые кассиры и курьеры.

По данным полиции, нарушители размещали в Интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу и для реализации преступной схемы обустраивали фиктивные пункты обмена в арендованных помещениях трех районов Киева.

"Информацией об обмене денег заинтересовались 7 граждан, которые приезжали с наличными по указанным адресам. Впрочем, когда клиенты отдавали "работникам" иностранную валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выход в помещении", - сказал он.

Сотрудники уголовного розыска разоблачили шестерых участников группировки. Фигуранты обманули потерпевших на сумму 122 000 евро и 282 000 долларов. В настоящее время трое из них находятся в следственном изоляторе, остальные - под круглосуточным домашним арестом.

Шестерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, а также по ч. 5 ст. 186 УК - грабеж, совершенный организованной группой в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области пограничники совместно с БЭБ разоблачили схему продажи автомобилей, которые завозились в качестве гумпомощи для ВСУ и волонтеров.

Ранее в столице разоблачили мошенников, которые присваивали автомобили для ВСУ под видом фонда. В целях прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций.

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