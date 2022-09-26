В Киеве разоблачили сеть фейковых обменников

Сообщники замаскировали арендованные помещения под пункты обмена валют в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.

Участниками группы являются двое жителей Запорожской области, житель Черкасской области, житель Киевской области и две местные жительницы.

Начальник столичной полиции Иван Выговский отметил, что группа действовала около года. Среди подельников был организатор, так называемые кассиры и курьеры.

По данным полиции, нарушители размещали в Интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу и для реализации преступной схемы обустраивали фиктивные пункты обмена в арендованных помещениях трех районов Киева.

"Информацией об обмене денег заинтересовались 7 граждан, которые приезжали с наличными по указанным адресам. Впрочем, когда клиенты отдавали "работникам" иностранную валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выход в помещении", - сказал он.

Сотрудники уголовного розыска разоблачили шестерых участников группировки. Фигуранты обманули потерпевших на сумму 122 000 евро и 282 000 долларов. В настоящее время трое из них находятся в следственном изоляторе, остальные - под круглосуточным домашним арестом.

Шестерым фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, а также по ч. 5 ст. 186 УК - грабеж, совершенный организованной группой в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.