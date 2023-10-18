В Киеве разоблачили группу лиц, которые калечили предпринимателя и требовали криптовалюту

Правоохранители разоблачили группу лиц в Киеве, которые избивали и калечили предпринимателя, чтобы он перечислил криптовалюту на их счет
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет, угрожая физическим насилием.
Предприниматель отказался выполнять требования нападающих и попытался скрыться. Но они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои.
Затем один из нападавших сломал пострадавшему ногу, другой - угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.
Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина выполнил требования нападающих и перечислил на их счет средства на сумму около 28 тысяч долларов.
После получения перевода подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись.
Правоохранителям удалось установить нападающих. Следственные действия проходили в Киеве и Черкассах.
Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.
Четверым лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами, сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК.
В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Напомним, ранее правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась терроризировать жителей Прикарпатья. Банда самостоятельно создавала проблемы и помогала их решать.
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