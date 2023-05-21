В Киеве с завтрашнего дня запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги

Решение было принято Советом обороны.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что также с завтрашнего дня в Киеве общественный транспорт, в случае объявления воздушной тревоги, будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.