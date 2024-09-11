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В Киеве с завтрашнего дня полноценно заработает синяя ветка метро

Фото: в Киеве 12 сентября возобновят работу закрытых станций метро (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в четверг, 12 сентября, полноценно заработает синяя ветка метро. Возобновят работу станций, закрытых из-за ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечаются, что специалисты закончили работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбидская". С завтрашнего дня восстановят полноценное движение поездов синей ветки метро между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".

По словам Кличко, весь комплекс работ длился девять месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, "Укртелекома", других.

Был разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Специалисты усилили с обеих сторон туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей протяженностью более 50 метров), уложили новые колеи, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

Также при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее.

Как отметил мэр Киева, стоимость всего комплекса работ составила 383 млн гривен, что на 62 млн гривен меньше первоначальной стоимости.

 

Предыстория

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций на синей ветке подземки. В связи с этим движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили и начали ремонт.

Параллельно с ремонтом проводилось расследование причин подтопления. Как сообщил мэр Виталий Кличко, причинами возникновения аварийной ситуации были ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ по строительству участка тоннеля метро.

Из-за подтопления правоохранители возбудили уголовное дело, а ряд чиновников получил подозрения, среди них и. о. начальника "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.

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