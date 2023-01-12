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В Киеве возобновляют работу скоростные трамваи на Борщаговке

Фото: в Киеве возобновляют работу скоростные трамваи на Борщаговке (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Татьяна Степанова

С 12 января возобновляется движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.

"С пятницы, 13 января, возобновляем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1" ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка и № 3 ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных".

Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы.

Маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 - четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Также мэр сообщил, что работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т пока не ходили трамваи, прекратят движение.

Напомним, с 23 декабря из-за дефицита электроэнергии вместо трамваев и троллейбусов на всех маршрутах Киева курсировали автобусы.

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КГГАКиев