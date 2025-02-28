В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: детали

КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на одной из популярных среди украинцев станции. Это позволит пассажирам столичной подземки выходить из метро в разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.
В КГГА рассказали, что КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на станции "Теремки". Она является конечной на так называемой "синей" ветке - Оболонско-Теремковской линии.
Второй выход на станции метро "Теремки" заработает уже завтра - с 1 марта 2025 года.
Уточняется, что график работы станции является следующим:
"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все без исключения вестибюли", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вторые выходы открывают на станциях "Осокорки" и "Золотые ворота" киевского метрополитена.
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