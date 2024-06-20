В Киеве открыли дело из-за вандализма на могилах погибших защитников

Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.

Были повреждены могилы защитников Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Правоохранители устанавливают личность женщины и разыскивают ее. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Киеве женщина повредила могилы украинских защитников (t.me/kyiv_pro_office)