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В Киеве с завтрашнего дня будут работать выездные бригады Центра крови: список адресов

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Киев, Воскресенье 05 марта 2023 14:44
В Киеве с завтрашнего дня будут работать выездные бригады Центра крови: список адресов Фото: в Киеве с 6 марта будут работать выездные бригады городского центра крови (t me dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 6 марта, в столице будут работать выездные бригады Киевского городского центра крови. Они будут действовать по шести адресам столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Киева.

Так, по специальному графику, разработанному с учетом территориального принципа, выездная бригада будет принимать всех желающих сдать кровь по разным адресам.

"График неизменен. Разве что при форс-мажорных обстоятельствах придется переносить адреса, о чем мы обязательно будем сообщать дополнительно", - пояснила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, выездная бригада будет работать на базе учреждений здравоохранения, однако впоследствии к ним могут присоединиться и адреса других учреждений.

В Киеве с завтрашнего дня будут работать выездные бригады Центра крови: список адресов

Как сообщалось, 3 марта в Деснянском районе Киева уже протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги.

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