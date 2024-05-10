В Киеве с завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения: что изменится
В Киеве, 11 мая, начнет действовать обновленный режим освещения, что поможет сократить потребление электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя директора коммунального предприятия (КП) "Киевгорсвет" Наталью Бондарь в эфире телеканала "Киев".
Как рассказала Бондарь, в Киеве в 2023 году удалось сократить потребление электроэнергии на 39% по сравнению с 2018 годом.
"Время включения и выключения освещения в Киеве устанавливается распоряжением главы КГГА (Киевская городская государственная администрация, - ред.) в зависимости от астрономических часов, рассвета и заката Солнца", - добавила Бондарь.
На сегодняшний день в Киеве установлен следующий график изменения яркости освещения:
- 30% при включении;
- 50% через 10 минут после включения;
- 70% спустя 15 минут;
- 55% с 22 до 23 часов;
- 40% с 23 до 24;
- 30% из 24 часов.
С завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения:
- 30% при включении;
- 50% через 30 минут после включения;
- 30% с 22 до 24 часов;
- 20% с 24 часов до рассвета.
"Там, где установлены натриевые и ртутные фонари, будет исключено только 50% фонарей. И это позволит сократить потребление электроэнергии на освещении в городе", - пояснила Бондарь.
Свет в Украине
В последние месяцы российские террористы нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Только во время последнего массированного обстрела враг попал по объектам Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других областей.
О том, что в Киеве планируют минимизировать вечернее освещение улиц, стало известно вчера, 9 мая. Как пояснили в КГГА, в настоящее время в столице работают над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии. В то же время, бытовых потребителей пока ограничивать не планируют.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .