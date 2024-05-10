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В Киеве с завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения: что изменится

Пятница 10 мая 2024 13:08
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В Киеве с завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения: что изменится Фото: в Киеве с завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, 11 мая, начнет действовать обновленный режим освещения, что поможет сократить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя директора коммунального предприятия (КП) "Киевгорсвет" Наталью Бондарь в эфире телеканала "Киев".

Как рассказала Бондарь, в Киеве в 2023 году удалось сократить потребление электроэнергии на 39% по сравнению с 2018 годом.

"Время включения и выключения освещения в Киеве устанавливается распоряжением главы КГГА (Киевская городская государственная администрация, - ред.) в зависимости от астрономических часов, рассвета и заката Солнца", - добавила Бондарь.

На сегодняшний день в Киеве установлен следующий график изменения яркости освещения:

  • 30% при включении;
  • 50% через 10 минут после включения;
  • 70% спустя 15 минут;
  • 55% с 22 до 23 часов;
  • 40% с 23 до 24;
  • 30% из 24 часов.

С завтрашнего дня будет действовать обновленный режим освещения:

  • 30% при включении;
  • 50% через 30 минут после включения;
  • 30% с 22 до 24 часов;
  • 20% с 24 часов до рассвета.

"Там, где установлены натриевые и ртутные фонари, будет исключено только 50% фонарей. И это позволит сократить потребление электроэнергии на освещении в городе", - пояснила Бондарь.

Свет в Украине

В последние месяцы российские террористы нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Только во время последнего массированного обстрела враг попал по объектам Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других областей.

О том, что в Киеве планируют минимизировать вечернее освещение улиц, стало известно вчера, 9 мая. Как пояснили в КГГА, в настоящее время в столице работают над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии. В то же время, бытовых потребителей пока ограничивать не планируют.

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