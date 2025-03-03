В Киеве от осложнений гриппа умер человек. Количество заболевших стремительно растет

Напомним, в Черновицкой области зафиксирован рекордный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен в 2,5 раза. В течение недели зарегистрировано почти 11 тысяч случаев, большинство больных - дети. В некоторых районах ситуация улучшается, однако в Черновцах уровень заболеваемости растет. В области продолжаются ограничения на массовые мероприятия, а в Черновцах до 7 марта школы будут работать дистанционно.

РБК-Украина также рассказывало, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о тревожной тенденции: значительный рост госпитализаций из-за гриппа и ОРВИ. Сейчас почти 6 тысяч пациентов находятся в больницах, из которых около 10% - в отделениях интенсивной терапии. Эпидемический порог превышен в 16 областях, особенно в Хмельницкой. Ляшко призвал жителей нашей страны серьезно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачу при высокой температуре или затрудненном дыхании.

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