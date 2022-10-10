В Киеве взрывом поврежден железнодорожный вокзал, однако движение поездов продолжается

В Киеве 10 октября взрывом поврежден центральный железнодорожный вокзал. Движение поездов продолжается, высадка и посадка на поезда производится через подземные переходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .
"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении.
"Укрзализныця" также предупредила о возможной задержке поездов в западном направлении в связи с повреждением контактной сети. "Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из крупнейших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 50 ракет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. В Киеве из-за массированного ракетного обстрела полностью остановили метро. Станции будут работать как укрытия.
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