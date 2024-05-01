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В Киеве на Пасху усилят меры безопасности, горожан просят по возможности не идти в церкви

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на Пасху, которая приходится на 5 мая, усилят меры безопасности. При этом горожан и гостей столицы просят по возможности не идти в церкви и избегать большого скопления людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГВА в Telegram.

Для поддержания правопорядка в Киеве привлекут представителей Национальной полиции Украины и сотрудников муниципальной охраны столицы. 

"Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

В КГВА сообщили, что комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

"Дорогие киевляне и гости города, по возможности посмотрите богослужения онлайн - по ТВ или через YouTube или Facebook. Если же все же решите пойти в храм - заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей", - сообщили в ведомстве. 

В КГВА напомнили, что угрозу провокаций или ракетных обстрелов на Пасху никто не снимает. 

"Придерживайтесь правил безопасности. Помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении - направляйтесь в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении.

Пасха в Украине

В этом году светлое Воскресение Христово украинцы будут встречать 5 мая. Однако из-за войны празднование будет проходить с определенными ограничениями. Среди них - комендантский час, который может варьироваться в зависимости от региона.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

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