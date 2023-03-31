В Киеве огромная пробка. Движение в сторону центра затруднено: что известно

В частности, местные жители жалуются, что стоят в пробке по 30 минут.

"Мертвая пробка. Проспект Победы в сторону центра практически не двигается. Очень сильная пробка, люди стоят уже 30 минут. Есть информация, что перекрыли бульвар Шевченко", - информирует местный Телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Фото: пробка на проспекте Победы растянулась на несколько километров (t.me/k_dvizh)

Учитывая данные Google Maps, водители фактически не могут воспользоваться центральными путями и им предлагается дорога в объезд.

Фото: водителям советуют выбрать другой путь, чтобы вовремя доехать в пункт назначения (google maps, скрин)

Между тем, в сети пишут, что якобы перекрыли бульвар Шевченко. Тем временем появилось видео кортежа, пронесшегося по центру столицы.

Что примечательно, последний раз такой транспортный коллапс фиксировали во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

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