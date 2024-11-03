RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября в Киеве вторично объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:10.

За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Киев с северо-восточного направления летят БпЛА.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - подтвердили информацию в КГВА в 03:11.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначено окуповану Луганську область та Крим.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:13 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также темно-красным цветом много месяцев обозначена оккупированная Луганская область и Крым.

Напомним, что около двух часов назад Киев тоже атаковали российские дроны, из-за чего была тревога.

По данным КГВА, в двух районах столицы, а именно в Голосеевском и Деснянском, было зафиксировано падение обломков БпЛА, в результате чего возникли пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине