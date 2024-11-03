В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 03:10.

За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Киев с северо-восточного направления летят БпЛА.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - подтвердили информацию в КГВА в 03:11.

Де оголосили тривогу



Станом на 03:13 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначено окуповану Луганську область та Крим.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:13 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также темно-красным цветом много месяцев обозначена оккупированная Луганская область и Крым.