В Киеве второй раз за день объявили тревогу на фоне атаки дронов

Тревогу в Киеве объявили в 19.14. Перед этим военные дважды предупреждали о дронах, держащих курс на столицу.

В частности, в 18:51 БпЛА летели в Киев с юго-востока, а в 19:11 с юго-запада.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Темно-красным цветом также обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но это происходит уже в течение многих месяцев.