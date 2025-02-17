В Киеве уточнили последствия падения обломков сбитого БПЛА врага

Чиновник проинформировал в своем Telegram-канале, что по предварительным данным, обломки упали в нежилой зоне.

Из-за этого в Святошинском районе Киева был зафиксирован пожар в складском помещении.

"На месте работают бригады ГСЧС. Продолжается работа над локализацией возгорания", - передал начальник КГВА.

Он добавил при этом, что других сообщений, касающихся последствий вражеской воздушной атаки - не поступало.

"Информация о пострадавших, по состоянию на сейчас - отсутствует", - говорится в публикации начальника администрации.

Удар дронов по Киеву вечером 17 февраля

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе БПЛА противника для города Киева, и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Около половины одиннадцатого часа столичная власть рассказала о работе ПВО в Киеве, в частности на севере города. Добавим, что в районе города Киев также были слышны взрывы.

Позже стало известно, что в столице в Святошинском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА противника. Мэр Виталий Кличко рассказал, что было возгорание на территории промышленного предприятия, а также пылали машины во дворе жилого дома рядом.

Добавим, сегодня вечером во многих областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы ударов дронов-камикадзе врага.