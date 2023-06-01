RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве уточнили данные о жертвах в результате ночной ракетной атаки

Фото: в Киеве уточнили данные о жертвах в результате ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве по уточненным данным в результате вражеского ракетного обстрела в ночь на 1 июня среди трех погибших - один ребенок, а не двое. Число травмированных составило 10 человек, в том числе и ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской военной администрации в Telegram.

Все погибшие - жители Деснянского района столицы.

"Пострадавшие: в Деснянском районе: 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок", - рассказали в КГВА.

В Днепровском районе столицы два человека получили травмы.

"Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок. Информация уточняется", - сообщили в администрации.

Ракетная атака РФ на Киев 1 июня

В ночь на 1 июня в Киеве, а также в ряде областей, была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, враг для атаки использовал ракеты.

В регионе работала ПВО, и в столице прозвучала серия взрывов, а местные власти сообщили о падении обломков в двух районах Киева.

Позже в КГВА сообщили, что РФ, вероятно, использовала для атаки крылатые и баллистические ракеты - все они были сбиты.

Подробности о последствиях этой вражеской ночной атаки на столицу - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетный удар