В Киеве обломки российского дрона упали возле магазина, есть пострадавшие

В четверг, 3 августа, обломки вражеского беспилотника упали возле одного из магазинов в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко и сообщение КМВА.
"В Дарницком районе обломки БПЛА упали возле одного из магазинов. Вероятно, есть пострадавшие", - рассказал он.
Он также отметил, что экстренные службы города направляются на место происшествия.
Позже в соцсетях появились видео с ранеными в результате падения обломков дрона людьми в Киеве.
В КМВА сообщили, что в результате падения обломков беспилотника медики госпитализировали двух пострадавших.
Обновлено в 22:06
Кличко сообщил, что в Дарницком районе, где обломки дрона упали неподалеку от магазина, поврежден участок проезжей части дороги и пять автомобилей.
Напомним, сегодня из-за удара российских оккупантов по многоэтажке в Киеве три человека пострадали, еще 25 удалось эвакуировать.
Кроме того, в результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади 50 кв. м, который спасатели ликвидировали.
РБК-Украина также писало, что сегодня российские оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на проезжую часть дороги.