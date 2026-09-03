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В Киеве обломки российского дрона упали возле магазина, есть пострадавшие

21:46 03.09.2026 Чт
1 мин
Экстренные службы столицы уже направляются на место происшествия
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: обломки российского дрона упали возле магазина в Киеве (Getty Images)

В четверг, 3 августа, обломки вражеского беспилотника упали возле одного из магазинов в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко и сообщение КМВА.

"В Дарницком районе обломки БПЛА упали возле одного из магазинов. Вероятно, есть пострадавшие", - рассказал он.

Он также отметил, что экстренные службы города направляются на место происшествия.

Позже в соцсетях появились видео с ранеными в результате падения обломков дрона людьми в Киеве.

В КМВА сообщили, что в результате падения обломков беспилотника медики госпитализировали двух пострадавших.

Обновлено в 22:06

Кличко сообщил, что в Дарницком районе, где обломки дрона упали неподалеку от магазина, поврежден участок проезжей части дороги и пять автомобилей.

Напомним, сегодня из-за удара российских оккупантов по многоэтажке в Киеве три человека пострадали, еще 25 удалось эвакуировать.

Кроме того, в результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади 50 кв. м, который спасатели ликвидировали.

РБК-Украина также писало, что сегодня российские оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на проезжую часть дороги.

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