В Киеве Центры админуслуг меняют правила записи на прием: что известно

Речь идет о возможности записи на конкретный час приема. С завтрашнего дня заявители будут приниматься только по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях Центров админуслуг. Для этого нужно будет прийти в центр и получить талон с номером в очереди.

Тем временем все, кто имел запись ранее, будут приняты в первую очередь.

Как будут работать Центры админуслуг при отключении света или воздушной тревоге

"Обращаем внимание, что в случае отсутствия света Центры админуслуг не предоставляют услуги, связанные с работой электронных систем/реестров", - уточнили в КГГА.

В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня Центры начинают работать через 30 минут после отбоя.

В случае объявления тревоги во время рабочего дня - в течение 10 минут после отбоя.

Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.