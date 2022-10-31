В Киеве Центры админуслуг меняют правила записи на прием: что известно

Центры предоставления административных услуг в Киеве изменяют правила записи на прием с 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Речь идет о возможности записи на конкретный час приема. С завтрашнего дня заявители будут приниматься только по электронной очереди, которая будет формироваться в помещениях Центров админуслуг. Для этого нужно будет прийти в центр и получить талон с номером в очереди.
Тем временем все, кто имел запись ранее, будут приняты в первую очередь.
"Обращаем внимание, что в случае отсутствия света Центры админуслуг не предоставляют услуги, связанные с работой электронных систем/реестров", - уточнили в КГГА.
В случае объявления воздушной тревоги до начала рабочего дня Центры начинают работать через 30 минут после отбоя.
В случае объявления тревоги во время рабочего дня - в течение 10 минут после отбоя.
Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
Ранее в КГГА рассказали, придется ли киевлянам менять прописку из-за переименования улиц.
Также напомним, что теперь в Центрах админуслуг можно зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль.
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