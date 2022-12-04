В Киеве на Троещине в многоэтажке произошел взрыв

В Киеве сегодня, 4 декабря, в одном из многоэтажных домов по улице Цветаева произошел громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, во многих квартирах многоэтажки на Троещине в результате взрывной волны вылетели стекла и даже стеклопакеты целиком. Также в доме начался пожар. Предположительно на одном из этажей мог взорваться генератор.

Ранее сообщалось, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтра, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Ранее мы писали, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

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