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В Киеве Toyota врезалась в автомобили, попавшие в ДТП: есть пострадавшие (фото)

Киев, Воскресенье 14 июля 2024 14:28
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В Киеве Toyota врезалась в автомобили, попавшие в ДТП: есть пострадавшие (фото) Фото: в Киеве случилось тройное ДТП, есть пострадавшие (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

14 июля в Киеве столкнулись сразу три машины. Одна из них врезалась в другие, попавшие в аварию, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сегодня (14 июля, - ред), около 13:00, в полицию Киева поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на Столичном шоссе", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Фото с места ДТП в Киеве (t.me/gunpKyiv)

Правоохранители установили, что между автомобилями Dodge и "ВАЗ" произошло ДТП.

"Когда водители и пасажары автомобилей, вышли из них и находились возле места ДТП, в стоявший автомобиль Dodge, въехал автомобиль Toyota", - отметили патрульные.

В результате столкновения пассажирка автомобиля Dodge и водитель автомобиля Toyota получили травмы.

ДТП в Киеве

Как сообщалось, в Киеве произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки и водитель.

Кроме того, в апреле в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин. Пострадали пять человек.

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